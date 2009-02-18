Парсер TemplateMonster.com

Нужно либо доработать существующий парсер либо написать новый

на PHP дез базы данных, нет необходимости.

парсить весь сайт на предмет только web шаблонов, он будет расположен на моем сайте webzakaz.org

пример

берем http://www.templatemonster.com/website-templates/23005.html

только это http://images.templatemonster.com/screenshots/23000/23005-b.jpg необходимо копировать и выкладывать на тот же сайт где лежит парсер в директорию Business, и так по всем разделам

порядок компоновки страниц сайта не меняется, меняется схема выдачи контента, поэтому постоянно парсеры отваливаются, нужна гарантия, что человек сможет подправить через какое то время написаный парсер.

Если по номерам то парсить от последнего и до 2000.

Всегда известно какой последний номер шаблона, он прописывается отдельно в txt файл и хранится там же.

ну вот собственно и все.

Гарантия оплаты и рекомендации есть, могу дать координаты, плачу yandex деньгами или web many номером карты

вопрос цены

пишите на мыло или в асю координаты на сайте