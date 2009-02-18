Необходимо создать несложный граббер, который выкачивал бы товары с картинками и описаниями с сайта marketus.ru и заносил все данные в таблицу Excel (как во вложении). Изображения товаров надо выкачивать в отдельную папку, а в файл заносить только названия файлов. В поле артикл дублируется название товара.

Описание пишется в специально отведенную ячейку. Названия категорий и подкатегорий приписываются в ячейки к каждому товару.

Необходимо скрипт сделать как можно скорее. В идеале – сегодня-завтра.

Заранее всем спасибо, рассмотрю все варианты.

Предоплата по договоренности.

Оплата электронными деньгами или налом в Москве.