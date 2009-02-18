Требуется разработать сайт копию http://www.alexgyunter.com c админ панелью. Нужно оценить стоимость и сроки разработки. контактный е мейл: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать несложный граббер, который выкачивал бы товары с картинками и описаниями с сайта marketus.ru и заносил все данные в таблицу Excel (как во вложении). Изображения товаров надо выкачивать в отдельную папку, а в файл заносить только названия файлов. В поле артикл дублируется название товара.
Описание пишется в специально отведенную ячейку. Названия категорий и подкатегорий приписываются в ячейки к каждому товару.
Необходимо скрипт сделать как можно скорее. В идеале – сегодня-завтра.
Заранее всем спасибо, рассмотрю все варианты.
Предоплата по договоренности.
Оплата электронными деньгами или налом в Москве.
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На эту страницу http://feidal.com.ua/index.php?page=6 надо добавить FAQ. Аналог http://kasta.ru/answers/. С вас цена сроки и пожелания. В личку не писать!Веб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад