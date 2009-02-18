Разработка сайта (работа с яндекс api)

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок277 просмотров
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Требуется разработать сайт копию http://www.alexgyunter.com

c админ панелью.

Нужно оценить стоимость и сроки разработки.

контактный е мейл: [email protected]

14 лет назад
DSGNR
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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