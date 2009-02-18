Работа для программиста. Перенос сайта под Joomla

$250
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки161 просмотр
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Требуется модернизация сайта. Необходимо перенести сайт под Joomla в существующем дизайне и без изменения функционала. Рассматриваю предложения от программистов работающих в Москве и Московской области.

Joomla
15 лет назад
yurahass
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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