Прстенький скрипт для продажы трафика

$4
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки173 просмотра
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Имеем скрипт партнёрской программы который в случаи если наш ip подходит выводит нам код состоящий с 3-х ссылок и одной картинки нужно переделать чтобы при обращении к скрипту нас переадресовывало по одной с предложенных ссылок всё. Оплата WMR общение по ICQ 245701965 или Skype

15 лет назад
ovx
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад