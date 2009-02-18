Прстенький скрипт для продажы трафика

Имеем скрипт партнёрской программы который в случаи если наш ip подходит выводит нам код состоящий с 3-х ссылок и одной картинки нужно переделать чтобы при обращении к скрипту нас переадресовывало по одной с предложенных ссылок всё. Оплата WMR общение по ICQ 245701965 или Skype