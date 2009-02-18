Есть легкая проблемка с флешем, нужен _опытный_ человек чтобы её быстро и легко решить http://www.ajax-trans.serviceprof.ru/ - кнопки работают не на всех далеко компьютерах. Скорее всего дело в версии флеша, но при сохранении в более ранних версиях вылазят разные глючки...