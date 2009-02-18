Проблемка с флешем

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Есть легкая проблемка с флешем, нужен _опытный_ человек чтобы её быстро и легко решить http://www.ajax-trans.serviceprof.ru/ - кнопки работают не на всех далеко компьютерах. Скорее всего дело в версии флеша, но при сохранении в более ранних версиях вылазят разные глючки...

15 лет назад
Amend
Денис 
51 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад