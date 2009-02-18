Поправить меню во флеш

Есть шапка во флеше, почти все поправил, пробую сам поправить меню нов сцене не могу найти кнопки, текст кнопок просто не видно, нужно сделать так чтоб я сам мог их править. Сделать видимым текст кнопок. Шаблон от templatesmonster. СРОЧНО

Работа для человека который разбирается во флеш 5 минут.

Скачать архив http://narod.ru/disk/5844971000/header_v7.zip.html

Плачу сразу 150 руб.