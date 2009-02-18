Поправить меню во флеш

$50
Веб-программированиеЗавершен6 заявок174 просмотра
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Есть шапка во флеше, почти все поправил, пробую сам поправить меню нов сцене не могу найти кнопки, текст кнопок просто не видно, нужно сделать так чтоб я сам мог их править. Сделать видимым текст кнопок. Шаблон от templatesmonster. СРОЧНО

Работа для человека который разбирается во флеш 5 минут.

Скачать архив http://narod.ru/disk/5844971000/header_v7.zip.html

Плачу сразу 150 руб.

15 лет назад
0605
Дима 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
TanaTiX
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Грамотная консультация. Спасибо
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