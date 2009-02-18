Поправить меню во флеш

Требуется программирование интерфейсов сайтов на основе DIV'ной вёрстки. Будет проверяться совместимость с большинством браузеров. Очень важен Ваш опыт работы! Также не менее важен опыт работы с JavaScript. Вы владеете PHP и MySQL. Желательно: Вы можете при необходимости создать модуль для ...
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Есть шапка во флеше, почти все поправил, пробую сам поправить меню нов сцене не могу найти кнопки, текст кнопок просто не видно, нужно сделать так чтоб я сам мог их править. Сделать видимым текст кнопок. Шаблон от templatesmonster. СРОЧНО
Работа для человека который разбирается во флеш 5 минут.
Скачать архив http://narod.ru/disk/5844971000/header_v7.zip.html
Плачу сразу 150 руб.
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