TanaTiX

Ттх Тапатих TanaTiX

 
43 годаУкраина/Симферополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Отзывы заказчиков
Asmi
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$120
10 баллов
13 лет назад
Флешер в команду
Блестяще выполненная программная часть работы. Чётко и в срок исполнены все пункты ТЗ. Дополненительные правки вносились без задержки. Качественная работа за разумные деньги + отличная работа в команде. Рекомендую всем, как высококласного специалиста.
Особа со всех сторон замечтательная: приятно работать и просто общаться с таким человеком. Готова к новым идеям, открыта для обсуждения проекта. Рекомендую, при такой напарнице только положительные эмоции
Ответный отзыв
to4
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Отредактировать flash шапку сайта + переверстать
Отличный человек, помог с флешем, всё сделал как надо, просто супер. Так же попросил сделать вёрстку, тоже всё сделал на 100%! Кто будет обращаться, рекомендую! =)
Внятная и четкая постановка задачи. Своевременная оплата за соответствующую работу. Просто приятный в общении человек. Рекомендую.
Ответный отзыв
0605
Дима 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
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Грамотная консультация. Спасибо
Грамотная постановка задачи, своевременная оплата согласно договоренности.
Ответный отзыв
Веб-программирование
3 отзыва
от $200
от 7 дней
#711