Портфолио
- Пошаговый скролл+постраничная навигация+pop-up338 просмотров
- Мебельный сайт309 просмотров
Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
13 лет назад
Блестяще выполненная программная часть работы. Чётко и в срок исполнены все пункты ТЗ. Дополненительные правки вносились без задержки. Качественная работа за разумные деньги + отличная работа в команде. Рекомендую всем, как высококласного специалиста.
Ответный отзыв
Особа со всех сторон замечтательная: приятно работать и просто общаться с таким человеком. Готова к новым идеям, открыта для обсуждения проекта. Рекомендую, при такой напарнице только положительные эмоции
$10
10 баллов
15 лет назад
Отличный человек, помог с флешем, всё сделал как надо, просто супер. Так же попросил сделать вёрстку, тоже всё сделал на 100%! Кто будет обращаться, рекомендую! =)
Ответный отзыв
Внятная и четкая постановка задачи. Своевременная оплата за соответствующую работу. Просто приятный в общении человек. Рекомендую.
$50
10 баллов
15 лет назад
Грамотная консультация. Спасибо
Ответный отзыв
Грамотная постановка задачи, своевременная оплата согласно договоренности.
Веб-программирование
3 отзыва
от $200
от 7 дней
#711