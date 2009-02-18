0605

Дима 0605

 
40 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Доработка vbulletin 4.2.2

    Необходимо разработать два хака. Нужен ответственный человек для постоянных заказов на доработку и поддержку форума.. ТЗ предоставлю.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать систему Vtiger

    $500

    Добрый день. Необходимо внести небольшие доработки в систему vtiger. 1. На странице между колонками "дата выполнения" и "задача" можно было реализовать колонку "должник", чтобы не "проваливаясь" в задачу, видеть к какому проекту сия задача относится. 2. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Поправить софт

    Есть мелкая программа, написанная на си. Необходим добавить условия. Суть программы, что в нее загружаешь список адресов(email), а она их сортирует и выдает список, в определенном порядке. Надо добавить условие сортировки.

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Шаблон для Битрикса

    $500

    Необходимо создать шаблон для битрекса, дизайн готов, осталось его сверстать и установить на битрикс. Сроки 5 дней Спасибо

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обработать ролик

    Есть ролик 20 с. На нем наложен голос. В конце текст. Необходимо записать и наложить новый голос + заменить текст в конце ролика.

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макрос для Powerpoint 2003

    $50

    У powerpoint 2003 есть такая функция, как копирование слайда целиком и вставка его, как слайд, в другой слайд. Не в другую презентацию, а именно в слайд. Это делается через специальную вставку -&gt; объект слайд. Нужно создать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать павильон (киоск)

    Необходимо нарисовать киоск. Все данные предоставлю. Примерный вариант киоска предоставлю. Надо его нарисовать и вставить в фотку. Чтоб показать как будет смотреться. Работа не сложная, так что сроки очень маленькие. Необходимо сегодня показать предварительный вариант.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Небольшой, но шустрый парсер

    Есть проект, на нем в день появляется несколько сот новых объявлений. Необходим чтоб парсер, постоянно заходил и брал(был первым) эти объявления, далее отправлял на почту. У парсела должна быть возможность настройки, точнее, из какой категории ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Калькулятор с Ajax

    Есть задача написать калькулятор, который рассчитывает стоимость компьютерного обслуживания. Калькулятор должен быть аяксовый. После того, как пользователь нажал на рассчитать, кроме суммы и какого-то текста, появляется ссылка на скачивание коммерческого предложения в формате pdf с его ...

    Ajax
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать psd в тему для joomla Joomla 1.5

    $50

    Необходим сверстать дизайн, есть psd. Срок 2 дня. Работы не много. Исполнитель Сокоренко Евгений (skiper) -взял и пропал. Не советую пользоваться его услугами. Повторяем. Нужно от верстать шаблон(есть psd и html). Сделать тему для Joomla 1.5. Макет ...

    HTMLJoomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать калькулятор

    Всем добрый день. Необходимо сделать калькулятор на флеше или на яве+аякс, кому как удобней. Тематика ит-услуги. За подробностями в личку. И пишите стоимость. Срок пару дней, работа не сложная.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Идея листовки и ее реализация

    $50

    Необходимо придумать вариант небольшой листовки(можно не листовки), которая будет размещена на столах в ресторанах и кафе. Допустим с одной стороны полезная информация, с другой реклама услуг Услуги в сфере ИТ. За лучшую идею оплачиваю, а человек потом ...

    Верстка полиграфии11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • 4 баннера

    Необходимо подготовить 4 баннера. Тематика: Ит-услуги На кого рассчитан: Директора, ИТ-директора. Цель: увеличение продаж Площадки, на которых будут размещены: крупные новостные сайты и бизнес-сайты. Темы баннеров: 1) Компьютерное обслуживание(аутсорсинг) 2) Виртуализация (инфо. статья http://www.ixbt.com/cm/virtualization.shtml) 3) Объединение офисов, сетей по каналам интернет 4) Профессиональная экспертиза ...

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Форма обратной связи.

    $5

    Необходим проверить форму обратной связи и поправить ее, почему то не работает. Пишет что не до конца введены данные. Поставить обязательные поля только: имя, телефон, остальные убрать как обязательные. Файлы прикреплены. Работы на 5 минут, что ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нарисовать баннер

    $10

    Необходимо за два дня нарисовать баннер. Компания занимается перевозкой автомобилей на автовозах. Размер: 184px 100px Суть баннера: Появилась услуга, по перевозке одного(акцент, на один автомобиль) автомобиля. Компания осуществляет перевозку 1 (одного) автомобиля в любой город РФ. Нужен баннер, который ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка шаблона

    Необходимо поправить шаблон, он уже сделан, но не работает в ie6(съезжает все) Срочно!

    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доверстать шаблон joomla

    Внести изменения в шаблон. Шаблон сверстан, но нужно добавить изменения. Работа сводится больше к css. Дополнительно могу дать как psd так и верстку html CMS joomla версия 1.0.15. Денег дам до 30 wmz Срок пару часов, там работы ...

    HTMLCSSJoomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Поправить меню во флеш

    $50

    Есть шапка во флеше, почти все поправил, пробую сам поправить меню нов сцене не могу найти кнопки, текст кнопок просто не видно, нужно сделать так чтоб я сам мог их править. Сделать видимым текст ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
complite
Игорь 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Доверстать шаблон joomla
ок
Все отлично сделано и главное быстро. Спасибо. Рекомендую
Ответный отзыв
Roronoa
Никита 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$600
10 баллов
10 лет назад
Интегрировать шаблон с CMS Webasyst ShopScript
Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Все было сделано отлично. Советую всем. Никита молодец.
Ответный отзыв
Adlers
Андрей 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
140 отзывов
$300
10 баллов
11 лет назад
Доработать систему Vtiger
Прекрасный заказчик. ТЗ грамотное и четкое, оплата быстрая. Надеюсь на последующую работу.
Все отлично. Сделали быстро. Советую
Ответный отзыв
pig_pen
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Нарисовать павильон (киоск)
Дамир,спасибо за приятное сотрудничество. Успехов в вашем проекте. Надеюсь,еще поработаем.
Наталья, спасибо большое за качественную и оперативную работу. Советую всем кто хочет получить профессиональную работу, точные сроки выполнения работы. Наталья сделала все и даже больше чем я описал в проекте
Ответный отзыв
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
19 минут назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Небольшой, но шустрый парсер
Отличное сотрудничество, ТЗ составлено грамотно и четко, на все вопросы получил понятные ответы. Заказчик приятен в общении. Оплата полной предоплатой без всяких проблем. Оценка +10!
Отличный исполнитель. Все сделал так, как нужно. Со сроками не подвел. Советую.
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