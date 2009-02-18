Необходимо разработать два хака. Нужен ответственный человек для постоянных заказов на доработку и поддержку форума.. ТЗ предоставлю.
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Добрый день. Необходимо внести небольшие доработки в систему vtiger. 1. На странице между колонками "дата выполнения" и "задача" можно было реализовать колонку "должник", чтобы не "проваливаясь" в задачу, видеть к какому проекту сия задача относится. 2. ...Завершен11 лет назад
- $500
Есть дизайн в psd. Его необходимо интегрировать в CMS Webasyst ShopScript. Шаблон готов. Есть, главная страница, внутренняя, страница товара. Сроки очень маленькиеИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть мелкая программа, написанная на си. Необходим добавить условия. Суть программы, что в нее загружаешь список адресов(email), а она их сортирует и выдает список, в определенном порядке. Надо добавить условие сортировки.Прикладное ПО8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходимо создать шаблон для битрекса, дизайн готов, осталось его сверстать и установить на битрикс. Сроки 5 дней СпасибоHTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть ролик 20 с. На нем наложен голос. В конце текст. Необходимо записать и наложить новый голос + заменить текст в конце ролика.Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
У powerpoint 2003 есть такая функция, как копирование слайда целиком и вставка его, как слайд, в другой слайд. Не в другую презентацию, а именно в слайд. Это делается через специальную вставку -> объект слайд. Нужно создать ...Закрыт13 лет назад
Необходимо нарисовать киоск. Все данные предоставлю. Примерный вариант киоска предоставлю. Надо его нарисовать и вставить в фотку. Чтоб показать как будет смотреться. Работа не сложная, так что сроки очень маленькие. Необходимо сегодня показать предварительный вариант.3D-графика1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть проект, на нем в день появляется несколько сот новых объявлений. Необходим чтоб парсер, постоянно заходил и брал(был первым) эти объявления, далее отправлял на почту. У парсела должна быть возможность настройки, точнее, из какой категории ...Завершен13 лет назад
Есть задача написать калькулятор, который рассчитывает стоимость компьютерного обслуживания. Калькулятор должен быть аяксовый. После того, как пользователь нажал на рассчитать, кроме суммы и какого-то текста, появляется ссылка на скачивание коммерческого предложения в формате pdf с его ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходим сверстать дизайн, есть psd. Срок 2 дня. Работы не много. Исполнитель Сокоренко Евгений (skiper) -взял и пропал. Не советую пользоваться его услугами. Повторяем. Нужно от верстать шаблон(есть psd и html). Сделать тему для Joomla 1.5. Макет ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Всем добрый день. Необходимо сделать калькулятор на флеше или на яве+аякс, кому как удобней. Тематика ит-услуги. За подробностями в личку. И пишите стоимость. Срок пару дней, работа не сложная.Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо придумать вариант небольшой листовки(можно не листовки), которая будет размещена на столах в ресторанах и кафе. Допустим с одной стороны полезная информация, с другой реклама услуг Услуги в сфере ИТ. За лучшую идею оплачиваю, а человек потом ...Верстка полиграфии11 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо подготовить 4 баннера. Тематика: Ит-услуги На кого рассчитан: Директора, ИТ-директора. Цель: увеличение продаж Площадки, на которых будут размещены: крупные новостные сайты и бизнес-сайты. Темы баннеров: 1) Компьютерное обслуживание(аутсорсинг) 2) Виртуализация (инфо. статья http://www.ixbt.com/cm/virtualization.shtml) 3) Объединение офисов, сетей по каналам интернет 4) Профессиональная экспертиза ...Баннеры17 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт на нем стоит joomla v. 1.5, поставили шаблон, но он выдает ошибки в браузерах ie6, 7,8. В ff и opere все работает отлично. При переходе по ссылке меню(на любую страницу) вылетает ошибка. После ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Необходим проверить форму обратной связи и поправить ее, почему то не работает. Пишет что не до конца введены данные. Поставить обязательные поля только: имя, телефон, остальные убрать как обязательные. Файлы прикреплены. Работы на 5 минут, что ...Завершен14 лет назад
- $10
Необходимо за два дня нарисовать баннер. Компания занимается перевозкой автомобилей на автовозах. Размер: 184px 100px Суть баннера: Появилась услуга, по перевозке одного(акцент, на один автомобиль) автомобиля. Компания осуществляет перевозку 1 (одного) автомобиля в любой город РФ. Нужен баннер, который ...Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо поправить шаблон, он уже сделан, но не работает в ie6(съезжает все) Срочно!HTML-верстка22 заявкиЗакрыт15 лет назад
Внести изменения в шаблон. Шаблон сверстан, но нужно добавить изменения. Работа сводится больше к css. Дополнительно могу дать как psd так и верстку html CMS joomla версия 1.0.15. Денег дам до 30 wmz Срок пару часов, там работы ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Есть шапка во флеше, почти все поправил, пробую сам поправить меню нов сцене не могу найти кнопки, текст кнопок просто не видно, нужно сделать так чтоб я сам мог их править. Сделать видимым текст ...Завершен15 лет назад