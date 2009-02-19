Доверстать шаблон joomla

Сайт: http://pointtravel.ru Нужно сделать следующие доработки по пунктам. Пожалуйста пишите, если у вас есть положительные отзывы, и вы точно уверены что можете сделать то, что требуется. Пишите цену за каждый пункт и icq для связи (предложения скрыты). ...