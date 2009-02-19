Доверстать шаблон joomla

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки164 просмотра
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Внести изменения в шаблон.

Шаблон сверстан, но нужно добавить изменения.

Работа сводится больше к css.

Дополнительно могу дать как psd так и верстку html

CMS joomla версия 1.0.15.

Денег дам до 30 wmz

Срок пару часов, там работы немного.

По аське скажу что доделать

Joomla
15 лет назад
0605
Дима 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
complite
Игорь 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$30
1 день
Все отлично сделано и главное быстро. Спасибо. Рекомендую
ок
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