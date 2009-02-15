Исправить ряд косяков

Нужно перенести сайт с бесплатного хостинга-cms UCOZ.RU на cms Drupal или, если будет проще, на другую. Главное что бы URLы уже созданных страниц не изменились! Перенос сайта и всех его компонентов(форум). Прошу указывать цену за работу. Сайт не ...