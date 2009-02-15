Исправить ряд косяков

Требуется создание (или подгонка уже существующей это неважно) специализированной СМС С такими функциями 1)Ежедневное обновление статистики пользователей 2)Секция регистрации пользователей 3)Система пригласили друга(рефералы) 4)Саб афилейты 5)Массовая рассылка итд 6)Внутренние очки пользователей Есть возможность посмотреть работу систему конкурентов(аналог ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо срочно исправить ряд замечаний на сайте (человек, который все это верстал неожиданно пропал, на звонки не отвечает).
Сайт сделан на битриксе.
Что необходимо сделать:
1. Подправить шаблон. После моих неумелых действий шаблон накрылся. Информация выводится, но криво.
2. Компонент "Панель навигации" не корректно выводит информацию.
3. Поисковая машина битрикса не корректно ищет.
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