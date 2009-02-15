Исправить ряд косяков

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки163 просмотра
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Необходимо срочно исправить ряд замечаний на сайте (человек, который все это верстал неожиданно пропал, на звонки не отвечает).

Сайт сделан на битриксе.

Что необходимо сделать:

1. Подправить шаблон. После моих неумелых действий шаблон накрылся. Информация выводится, но криво.

2. Компонент "Панель навигации" не корректно выводит информацию.

3. Поисковая машина битрикса не корректно ищет.

15 лет назад
snovikov
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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