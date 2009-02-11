Необходимо привязать сайт на Битрикс

$300
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок238 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо привязать сайт на систему управления «1С-Битрикс: Управление сайтом - Эксперт».

Тематика: Завод по производству металлоконструкций.

Все шаблоны есть и уже готовы пойти в работу.

Выкладывать шаблоны здесь особенного желания у меня нет, но есть фото шаблонов, чтобы вы имели представление о проекте.

Реализуемый проект на время разработки располагается на сервере Исполнителя. После окончания работ над проектом происходит оплата и передача файлов от Вас ко мне.

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15 лет назад
maindesign
Игорь 
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Выбранный исполнитель
Site74
Олег 
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