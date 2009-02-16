Сайт Агентства недвижимости

Агентство заказало изготовление сайта на основе CMS для публикации каталога предложений.

Исполнитель установил CMS Joomla! v1.0.x, Estate Agent Improved v1.3.6.

Требуется настроить движок и модуль в соответствии с пожеланиями заказчика (расположение модулей, вывод на главную, структура меню и т.д.). Дизайн потом "натянем" сами.

Пожалуйста, ваши предложения по срокам и оплате - в личку.