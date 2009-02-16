Сайт Агентства недвижимости

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок252 просмотра
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Агентство заказало изготовление сайта на основе CMS для публикации каталога предложений.

Исполнитель установил CMS Joomla! v1.0.x, Estate Agent Improved v1.3.6.

Требуется настроить движок и модуль в соответствии с пожеланиями заказчика (расположение модулей, вывод на главную, структура меню и т.д.). Дизайн потом "натянем" сами.

Пожалуйста, ваши предложения по срокам и оплате - в личку.

15 лет назад
Giacintus
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
SilverShadow
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$55
2 дня
Качественная и быстрая работа. Помог разобраться в установке сложного компонента, предложил помощь в "натягивании" шаблона, ответил на все глупые вопросы :) Буду сотрудничать и дальше. Рекомендую.
Хороший заказчик. Приятно было работать. Буду и дальше сотрудничать. Рекомендую.