Исправить ошибку в Joomla

Требуется удобный функциональный движок каталога предприятий. Подробности в ICQ: 270599945
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь в устранении чужой ошибки.
Верстка установлена на Joomla. Доверела фрилансеру подключить скрипт - итог - что-то натворил, что не могу попасть в админку(посмотрите админ-страницу). Нужно привести сайт в норму.
Заплачу напрямую на карточный счет РФ или завтра wm.
Проект малобюджетный.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Сайт на Джумле. Не работает форма обратной связи. После нажатия на кнопку Отправить, появляется белый экран. На Денвере все работало нормально. Проблема с хостером и php. Очень прошу помочь!Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен человек разработчик по DLE! Которы мог написать дополнительные моды и хаки под лицензионный DLE. Нужен человек который делает все в срок, не теряется потом. как говорится сказал сделал!.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт15 лет назад
Несколько доработок по ДЛЕ. Нужен человек, каторый умеет не только верстать шаблоны для ДЛЕ, но и может доделать/переделать модули. Работа не сложная. Стучите 395249764Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $8
Необходимо переустановить cms DLE, интегрировать в движок хороший форум, сделать вывод последних сообщений форума на главную сайта, настроить всё, проконсультировать. Задание не сложное - максимум на час работы. После завершения: оплата + отзыв ...Завершен15 лет назад
Разыскивается лаконичный и не сильно "нагруженый" шаблон под Joomla 1.5 Направление: перевозка международных посылок. Выбор языков на сайте обязателен.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт15 лет назад
Ваши предложения? Оплата WMR.Завершен15 лет назад
Требуется: сайт на бесплатной CMS с перечисленными необходимыми возможностями. Выбор CMS значения не имеет, гораздо важнее - реализованность необходимой конфигурации. Список требований во вложении. Быстрота и сроки выполнения зависят от исполнителя, поэтому сюда свои пожелания по срока ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть сайт на Drupal. функциональность сделана и работает. но остались визуальные недоделки, например плохо офорленные кнопки, в некоторых местах шаблон перепутан, дооформить красиво контент сайта, формы и т.д. Вобщем надо сделать чтобы сайт выглядел профессионально, полностью ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Нужен движок для сайта знакомств подобный be2.ru . Один в один. Сколько это может стоить, при сроке 6 недель на всё про всё: написание, установка на сервер, помощь "тупым" в программировании дизайнерам, хорошей клиентской(админской) частью.Закрыт15 лет назад