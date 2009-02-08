Исправить ошибку в Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок213 просмотров
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Нужна помощь в устранении чужой ошибки.

Верстка установлена на Joomla. Доверела фрилансеру подключить скрипт - итог - что-то натворил, что не могу попасть в админку(посмотрите админ-страницу). Нужно привести сайт в норму.

Заплачу напрямую на карточный счет РФ или завтра wm.

Проект малобюджетный.

Joomla
15 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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