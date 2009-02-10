Переустановка DLE + интеграция форума

Разыскивается лаконичный и не сильно "нагруженый" шаблон под Joomla 1.5 Направление: перевозка международных посылок. Выбор языков на сайте обязателен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо переустановить cms DLE, интегрировать в движок хороший форум, сделать вывод последних сообщений форума на главную сайта, настроить всё, проконсультировать.
Задание не сложное - максимум на час работы. После завершения: оплата + отзыв в вашу копилку.
От вас цена и срок исполнения.
P.S.: кто не очень разбирается в специфике DLE, интеграции и модулях, а так же "устанавливающие" по 1-2 суток - просьба не писать заявки на данный тендер.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт15 лет назад
Ваши предложения? Оплата WMR.Завершен15 лет назад
Требуется: сайт на бесплатной CMS с перечисленными необходимыми возможностями. Выбор CMS значения не имеет, гораздо важнее - реализованность необходимой конфигурации. Список требований во вложении. Быстрота и сроки выполнения зависят от исполнителя, поэтому сюда свои пожелания по срока ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть сайт на Drupal. функциональность сделана и работает. но остались визуальные недоделки, например плохо офорленные кнопки, в некоторых местах шаблон перепутан, дооформить красиво контент сайта, формы и т.д. Вобщем надо сделать чтобы сайт выглядел профессионально, полностью ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Нужен движок для сайта знакомств подобный be2.ru . Один в один. Сколько это может стоить, при сроке 6 недель на всё про всё: написание, установка на сервер, помощь "тупым" в программировании дизайнерам, хорошей клиентской(админской) частью.Закрыт15 лет назад
- $50
Доброго Всем! Есть небольшой скрипт, работает на ранних версиях DLE Нужно подправить для версии 7.5Завершен15 лет назад
Нужен Джумла программист с опытом разработки собственных компонентов и модулей. Дизайнеры пока не нужны. Знание английского обязательно. Срочно. Если Вы не делали собственных компонентов, пожалуйста, не тратьте время. Есть перспектива на долговременное сотрудничество.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо перенести сайт компании на cms Joomla с одного домена на другой. В личку ничего не шлите, отписывайтесь строго в предложениях к проектуЗавершен15 лет назад
- $5
Задача - найти тему для вордпресса и дать ссылку на нее Пожелания к теме: - рабочая - доступная для редактирования - бесплатная или до 10 долларов - белый или светлый однородный фон - 2 колонки - сайдбар СПРАВА - никакого фона вокруг - колонка ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно перенести сайт http://surepassinstructortraining.com/ с joomla на wordpress. Изменить дизайн, сделать сайт более понятным, простым и удобным. Срок - 1 месяц.Закрыт15 лет назад