Переустановка DLE + интеграция форума

Благодарю Дениса за проделанную работу, с заданием справился полностью. Приятно, то что за время данной работы Денис, как исполнитель, проявил ряд ценных качеств, таких как: - пунктуальность - "сказал-сделал"; - находчивость, т.е. активный поиск и нахождение верного решения в затруднительной ситуации; - желание сделать чуть больше за то же вознаграждение, чем запланировано заказчиком. Наряду с вышеперечисленными положительными качествами, Денис всегда оптимистичен и вежлив в общении, что является немаловажным фактором для комфортного и приятного сотрудничества, а так же заметно выделяет его из "армии фрилансеров". Успехов вам Денис!