Перенести сайт на Joomla

$50
Системы управления (CMS)Завершен16 заявок245 просмотров
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Необходимо перенести сайт компании на cms Joomla с одного домена на другой.

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Joomla
15 лет назад
YandexSEO
Сергей 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
SergeyBoiko
Сергей 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена на отлично, в срок и за умеренную плату, спасибо! )
Доброжелательный, приятный в общении заказчик. Полное предоставление данных для работы. Моментальная оплата по факту выполненной работы. Приятно было работать.
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