Работа для специалиста по "Битрикс"

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки129 просмотров
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Нужен специалист по "Битрикс" для участия в создании и возможно поддержки в этой системе интернет-магазина.

Просьба присылать в личку: немного о себе, свой e-mail и укажите город где живёте.

15 лет назад
Jahdas
Гость 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
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