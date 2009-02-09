1С-Битрикс Стандарт

На сайте будут отображены все клиники Украины. Требуется настроить движок Joomla (без наполнения) и прикрутить карту Google. Просьба указать сроки и стоимость. Оплата по результату.
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