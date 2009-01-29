Повесить дизайн на жумлу + настройка

Уважаемый исполнитель, прочитай ВНИМАТЕЛЬНО(!), прежде чем нажать Ctrl+v Почему? да, потому что на предложения типа: "сделаю", "легко", "стучитесь", "обращайтесь", "готов работать", и подобные выкрики с места, ответа все-равно не будет. Поэтому не засоряйте эфир. Пожалуйста ТРЕБУЕТСЯ: Предложить к установке на ...
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Есть дизайн в PSD, необходимо нарезать, настроить на базе joomla. Плюс к этому прикрутить форум к жумле http://www.onestopjoomla.com/component/option,com_remository/Itemid,47/func,fileinfo/id,266/
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