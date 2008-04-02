Переезд сайта с Джумлы на Друпал

Уважаемые веблансеры!

Есть сайт design-union.ru, собранный на Джумле. Требуется переезд на Друпал + оптимизация под все существующие броузеры.

Альтернатива: сайт остается на Джумле, но тогда нужно решить ряд вопросов

- SEF. Существующие модули (SEF Artio) тестировались, но дали плохой результат

- решить вопрос с вложенностью категорий - на Джумле нет иерархии категорий

Кроме того, понадобится оптимизация кода и работа по верстке.

Хотелось бы увидеть предложение по срокам и ценам.