Правка шаблона IPB форума, вывод последних тем

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки131 просмотр
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Изменить главный шаблон форума IPB 2.3.6 следующим образом:

1) Добавить слева столбец, в котором будут отображаться заголовки последних N тем заданных форумов IDS. [N-настраиваемо]

Вид отображения:

- дата и время [если дата сегодняшняя, вместо даты отображается слово "сегодня", иначе дата]

- заголовок

Настройки отображения

- наличие css, позволяющего править стили данного блока

2) Добавить блок, содержащий K = X*Y последних заголовков с анонсами.

Вид отображения:

- дата и время (см. п.1.)

- заголовок

- анонс Z-символов тела статьи[слово должно заканчиваться корректно], исключая заголовок, если он находится в теле

- css для правки стилей блока

Эти "превьюшки" отображаются в виде таблицы X*Y без бордеров на весь экран по ширине(например news.ngs.ru K=X*Y=2*2=4).

3) Параметры X, Y, Z, N, идентификаторы заданных форумов IDS, должны настраиваться "на лету" в одном месте.

Ожидаю увидеть сроки работы и стоимость.

15 лет назад
atrunov
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад