Правка шаблона IPB форума, вывод последних тем

Требуется написать движок соц. сети, можно с нуля, можно на основе существующих. главное требование - быстрота работы, экономичность, масшабируемость, гибкость в кастомизации, модульная структура и конечно безопасность. знание ajax - преимущество, готов на долгое сотрудничество. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Изменить главный шаблон форума IPB 2.3.6 следующим образом:
1) Добавить слева столбец, в котором будут отображаться заголовки последних N тем заданных форумов IDS. [N-настраиваемо]
Вид отображения:
- дата и время [если дата сегодняшняя, вместо даты отображается слово "сегодня", иначе дата]
- заголовок
Настройки отображения
- наличие css, позволяющего править стили данного блока
2) Добавить блок, содержащий K = X*Y последних заголовков с анонсами.
Вид отображения:
- дата и время (см. п.1.)
- заголовок
- анонс Z-символов тела статьи[слово должно заканчиваться корректно], исключая заголовок, если он находится в теле
- css для правки стилей блока
Эти "превьюшки" отображаются в виде таблицы X*Y без бордеров на весь экран по ширине(например news.ngs.ru K=X*Y=2*2=4).
3) Параметры X, Y, Z, N, идентификаторы заданных форумов IDS, должны настраиваться "на лету" в одном месте.
Ожидаю увидеть сроки работы и стоимость.
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