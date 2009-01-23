Поставить готовый сайт на движок

Добрый день, задача такая - есть сайт на Шоп-скрипте, с дописанным вручную модулем. Программист, который его разрабатывал, больше проектом заниматься не может, потому нужен новый, который во-первых, поправил бы несколько мелких ошибок, во-вторых, в целом ...
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