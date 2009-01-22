Задача для специалиста по Shop Script

1. Выползает вот такая проблема: (если нажать на купить, то в конце в скобках написано (XXS) - хотя должно быть цифровое значение. И так со всеми цифровыми данными. Т.е. нужно разрешить использовать численное значение. 2. Изменить ...
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Добрый день, задача такая - есть сайт на Шоп-скрипте, с дописанным вручную модулем. Программист, который его разрабатывал, больше проектом заниматься не может, потому нужен новый, который во-первых, поправил бы несколько мелких ошибок, во-вторых, в целом наладил бы работу сайта.
Большими бюджетами не располагаем, потому предлагайте свои цены, буду ориентироваться на опыт программиста и на цены.
Сайт скину в личку.
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