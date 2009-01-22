Задача для специалиста по Shop Script

Добрый день, задача такая - есть сайт на Шоп-скрипте, с дописанным вручную модулем. Программист, который его разрабатывал, больше проектом заниматься не может, потому нужен новый, который во-первых, поправил бы несколько мелких ошибок, во-вторых, в целом наладил бы работу сайта.

Большими бюджетами не располагаем, потому предлагайте свои цены, буду ориентироваться на опыт программиста и на цены.

Сайт скину в личку.