Нужен движок социальной сети, похожий на Одноклассники.ру (по функционалу), плюс возможность добавления видео.

Использование PHP, Ajax, MySQL, DOM и т.д. Возможность работы на нескольких серверах. Дизайн не нужен, только движок, но с хорошим мануалом по установке и подробными комментариями в коде. Желательно сделать один темплэйт, чисто каркасный. Например: header.php, sidebar.php, index.php, footer.php, comments.php и т.д. (типа, также доступно, как темы для WordPress). Дизайн нужен только для панели администрирования и то, чисто символический и чтобы легко можно было изменить его с помощью CSS.

Во всём коде использовать (где это необходимо, например в формах, в выводе комментов, админ панели и т.д.) только блоки, никаких таблиц.

Подробнее объясню в ТЗ на эл. почту. Оплата только по выполнении задания и тестирования мной на вашем сервере.

P.S. Всякие "БольшиеУлицы" и "ЖизньУлиц" не предлагать.