Прикрутить к статичному сайту CMS систему

Здравствуйте ! Задача из 2х частей: 1. Перенести дизайн сайта www.krosma.ru на джумлу (сейчас стоит кажется какой-то самописный движок) 2. Перенести весь контент (страниц не много) Приблизительный бюджет 3000 рублей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый статичный сайт. уже сверстанный и наполненный, нужна к нему CMS.
http://projects.createyoursite.ru/zagaz/index1.html
http://projects.createyoursite.ru/zagaz/index.html
Дополнительно нужно реализовать функционал нанесения объектов на карту google maps. В итоге процесс управления объектами на карте должен осуществляться через CMS систему.
Пример того, что нужно: http://bank.uralsib.ru/moscow/bank/offices/russia/googlemap.wbp - на выходе на сайте здесь.
Требования к CMS:
- никаких open source, лучше самописная или недорогая платная, но в рамках указанного бюджета
- интерфейс должен быть хоть не дизайнерский, но простой, чистый и лаконичный
Требования к исполнителю:
- обязательность, мотивация, готовность найти альтернативу
- любителям сначала сделать, а потом обсуждать и говорить сам дурак, я уже сделал, хочешь по своему плати еще, не обращаться.
- коммуникативность, предполагается открытое общение в рамках проекта по skype, телефону, e-mail
- приветствуются фрилансеры одиночки, студиям и командам не обращаться. По сути мы ищем толкового php программиста в команду.
Считайте что это пробный оплачиваемый тест-проект, на вашу компетентность и на предмет как нам легко сотрудничать.
Если проект будет сделан успешно, без особых эмоциональных преград для обоих сторон, будут еще проекты и долговременное взаимовыгодное сотрудничество.
НЕ ЧИТАЯ ТЗ, НЕ ПИШИТЕ!
- Похожие заказы
- $100Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Внесение изменений в сайт на NETCAT, требуется программист с опытом на НЕТКАТ от 2 лет.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Имеется wap CMS - Johncms. Имеется зарубежный хостинг. Все попытки установить CMS на хостинг потерпели неудачу, т.к. саппорт тупит, я туплю и т.п. :) На денвере все ставится влет, а на хостинге нет. В общем, ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Хостинг Majordomo. Joomla1.5.8. Не возможно установить ни один компонент, модуль или компонент. Нужно решить эту проблему. icq3567468 skype:kirill_tseЗавершен15 лет назад
- $1000
Для проекта www.itpedia.ru требуется программист знакомый с движком wikipedia//wikimedia. Необходима настройка модулей расширения, рекомендации по выбору и возможным доделакам наличествующих моделей расширения, установка нового скина. Лечение багов. А также советы по оптимизации (в том числе ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Почему то перестали добавляться товары в корзину когда залогинишься (когда жмешь добавить в корзину ничего в нее не добавляется). Система umi cms про комерц. Кто знает как решить - пишите в асю. До утра надо ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо сделать перенос на другую ветку джумлы небольшого сайта. Все должно работать, как на старом сайте. На сайте 4-5 компонентов. Предлагайте свою цену за работу.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Восстановить БД на DLEбаза очень большая поэтому на 8000 новостях стопиться помогите её восстановитьЗавершен15 лет назад
Версия DataLife Engine: 7.3 При загрузке файлов, отличных от картинок: ,pdf,swf,mov,avi,mpg,wmv,mp3 и так далее выходит сообщение: "Невозможно загрузить файл на сервер" Необходимо исправить, что бы и пользователи, и админ из панели, могли загружать любые файлы. Попутно объяснить, из-за ...Системы управления (CMS)2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $150
Нужна качественная CMS для авторского сайта, с возможностью добавления статей, новостей, музыки, фотографий и т.п., и их дальнейшего редактирования. Так же надо будет учесть возможность перелистывания длинных текстов, т.к. дизайн фиксирован в высоту и ширину. ...Завершен15 лет назад