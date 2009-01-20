Прикрутить к статичному сайту CMS систему

$500
Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок306 просмотров
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Есть готовый статичный сайт. уже сверстанный и наполненный, нужна к нему CMS.

http://projects.createyoursite.ru/zagaz/index1.html

http://projects.createyoursite.ru/zagaz/index.html

Дополнительно нужно реализовать функционал нанесения объектов на карту google maps. В итоге процесс управления объектами на карте должен осуществляться через CMS систему.

Пример того, что нужно: http://bank.uralsib.ru/moscow/bank/offices/russia/googlemap.wbp - на выходе на сайте здесь.

Требования к CMS:

- никаких open source, лучше самописная или недорогая платная, но в рамках указанного бюджета

- интерфейс должен быть хоть не дизайнерский, но простой, чистый и лаконичный

Требования к исполнителю:

- обязательность, мотивация, готовность найти альтернативу

- любителям сначала сделать, а потом обсуждать и говорить сам дурак, я уже сделал, хочешь по своему плати еще, не обращаться.

- коммуникативность, предполагается открытое общение в рамках проекта по skype, телефону, e-mail

- приветствуются фрилансеры одиночки, студиям и командам не обращаться. По сути мы ищем толкового php программиста в команду.

Считайте что это пробный оплачиваемый тест-проект, на вашу компетентность и на предмет как нам легко сотрудничать.

Если проект будет сделан успешно, без особых эмоциональных преград для обоих сторон, будут еще проекты и долговременное взаимовыгодное сотрудничество.

НЕ ЧИТАЯ ТЗ, НЕ ПИШИТЕ!

15 лет назад
CreatePromote
Екатерина 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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