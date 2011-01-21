Нужна CMS для авторского сайта

Нужна качественная CMS для авторского сайта, с возможностью добавления статей, новостей, музыки, фотографий и т.п., и их дальнейшего редактирования. Так же надо будет учесть возможность перелистывания длинных текстов, т.к. дизайн фиксирован в высоту и ширину.

Дизайн есть, верстка тоже, надо это все наложить и отладить качественно.

Оплата только после сдачи готового, работающего сайта.