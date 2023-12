Есть база в формате bz2 нужно восстановить в дле.

Требуется адекватный и ответственный програмист, свободно разбирающийся в Joomla и Virtuemart. Перечень доработок содержится в ТЗ (во вложении). Просьба пионеров не писать и "all in one" услуг не предлагать. Есть конкретное ТЗ, высказывайтесь по нему. Спасибо ...