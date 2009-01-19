Здравствуйте, необходимо Доработать Самописный Движок сайта работы ! Сайт готов на 70 % (необходимо сделать только правки). (правок много) Вот сайт www (careersday) kz (Уберите пробелы и скобки). Необходимо Все сделать за 2-3 дня. Нужен толковый Человек, который ...
Есть база в формате bz2 нужно восстановить в дле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть база в формате bz2 нужно восстановить в дле там mysql файл. Кто может помогите или перешифруйте у себя на компе эту базу а это траф у меня не резиновый)
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