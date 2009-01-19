Есть база в формате bz2 нужно восстановить в дле.

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть база в формате bz2 нужно восстановить в дле там mysql файл. Кто может помогите или перешифруйте у себя на компе эту базу а это траф у меня не резиновый)

15 лет назад
filemanager
Саша 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
dyposo
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
66 отзывов
15 лет назад
$5
1 день
Активный, общительный, пунктуальный исполнитель. Исправления в работе делает быстро. Нормальное соотношение цена - качество и скорость. Короче супер веблансер)
Отличный работодатель. Оплатил всё в срок. Советую его всем. Дал четкое ТЗ, спрашивал у него, что непонятно. Саша зарекомендовал себя с хорошей стороны как адекватный и компетентный человек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.