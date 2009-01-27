Нужен движок сайта
Правки в магазин Shop-Script (скрипты, структура)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, друзья
Ищу человека, разбирающегося в CMS Shop-Script, разбирающегося в JavaScript, адекватно ценящего свои знания и умения.
Суть задачи:
Интернет-магазин, сделанный на Shop-Script Free (www.gutta.by/index_.php) сейчас имеет структуру каталога:
- Первый уровень 1
- Первый уровень 2
-- Товар 1
-- Товар 2
- Первый уровень 3
- Второй уровень 1
- Второй уровень 2
-- Товар 1
-- Товар 2
Это в юзерке, в админке же можно сколь угодно уровней придумывать.
Необходимо переделать меню и вывод каталога в магазине в связи с расширяющимся ассортиментом, меню нужно сделать глубже:
- Первый уровень 1
- Первый уровень 2
-- Товар 1
-- Товар 2
- Первый уровень 3
- Второй уровень 1
- Второй уровень 2
-- Товар 1
-- Товар 2
- Первый уровень 4
- Второй уровень 1
- Второй уровень 2
- Третий уровень 1
-- Товар 1
-- Товар 2
Т.е. добавить еще один уровень. Для этого необходимо продумать удобность и понятность меню каталога слева. Очень жду ваших предложений по реализации, важны кроссбраузерность, быстрота и красота.
Задача 2:
Добавить в админку возможность добавления\удаления\редактирования 4ех баннерных полей:
- в самом верху сайта
- перед подвалом
- после левого меню
- после правого меню
Задача 3:
Модификация "подвала". (если вы дочитали до сюда, в сообщении напишите мне " Прочитал:) ", ваши шансы получить это задание увеличатся )
Необходимо в админке добавить\отредактирвать имеющиеся возможности редактирования подвала.
- Редактирование копирайта
- редактирование баннерного поля под копирайтом
- Редактирование центрального блока
- Редактирование телефонов справа, причем внешний вид этого блока необходимо модифицировать (как мне нравится покажу при переписке)
ТРЕБОВАНИЯ:
1. Сроки очень краткие 1-2 дня
2. Высший преоритет пользователям с историей (отзывы, рейтинг, время на сайте)
3. Адекватная цена
4. пишите ВЫ мне, а не я вам (отклоняю однообразные copy-paste предложения)
5. Если мне понравится ваша работа, в будущем будут еще задания и проекты
6. Оплата WMZ, WMB, наличные в Минске
7. Предоплата возможна. И только пользователям с очень хорошей историей
БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН, если стучать будете сразу мне в ICQ: 200042077
Спасибо :)
- Похожие заказы
- $500Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужна установка движка для социально-деловой сети типа LinkedIn.com или Professionali.ru. Русифицированная. Что бы вы могли предложить?Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Вывод сайта из бана яндекса + индексация его же! ася 451-688-642Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Есть шаблон Mimbo для Wordress уже установлен. Надо: 1. В шаблоне 3 вида страниц: главная / категория / единичная запись. Надо шаблоны категории и единичной записи сделать по типу главной (сейчас: главная 3 колонки, остальные 2.). 2. Чуть ...Завершен15 лет назад
Оцените пожалуйста стоимость и сроки переноса сайта www.dext-art.com на одну из следующих систем: Drupal Joomla 1.5 Joomla Mambo PHP-Nuke phpWCMS phpWebSite Post-Nuke Siteframe TYPO3 XoopsЗавершен15 лет назад
- $250
Требуется адекватный и ответственный програмист, свободно разбирающийся в Joomla и Virtuemart. Перечень доработок содержится в ТЗ (во вложении). Просьба пионеров не писать и "all in one" услуг не предлагать. Есть конкретное ТЗ, высказывайтесь по нему. Спасибо ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $20
Приветствую, задача, совместить нарезанный дизайн 2х страниц с шаблонами CMS Made Simple. опыт с CMS приветствуетсяЗакрыт15 лет назад
- $50
Для того, чтобы закончить один проект нужен специалист по CMS Joomla. Нужно добавить к самописному компоненту некоторые функции. Ничего сложного там нет, сроки — до завтрашнего вечера. Подробности при переписке. Желательно, чтобы у исполнителя была ася, ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Собрать весь функционал на основе Drupal Требуемый функции: 1. У пользователе в личном кабинете можно добавлять как аватары так и фотки.... 2. Возможность поиска зарегистрированных людей по нескольким критериям.... (Пол, возраст, город.........) 4. Возможность добавлять или удалять пользователей из ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Есть сайт www.zakvaski.com Недавно сделали его редизайн. в связи с этим поменялись адреса страничек. На форумах и других ресурсахесть ссылки на старые адреса страничек. Сейчас эти ссылки приводят к страничке с ошибкой. Вот например старый адрес http://www.zakvaski.com/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=67 по нему вылазит ...Завершен15 лет назад