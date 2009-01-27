Правки в магазин Shop-Script (скрипты, структура)

Здравствуйте, друзья

Ищу человека, разбирающегося в CMS Shop-Script, разбирающегося в JavaScript, адекватно ценящего свои знания и умения.

Суть задачи:

Интернет-магазин, сделанный на Shop-Script Free (www.gutta.by/index_.php) сейчас имеет структуру каталога:

- Первый уровень 1

- Первый уровень 2

-- Товар 1

-- Товар 2

- Первый уровень 3

- Второй уровень 1

- Второй уровень 2

-- Товар 1

-- Товар 2

Это в юзерке, в админке же можно сколь угодно уровней придумывать.

Необходимо переделать меню и вывод каталога в магазине в связи с расширяющимся ассортиментом, меню нужно сделать глубже:

- Первый уровень 1

- Первый уровень 2

-- Товар 1

-- Товар 2

- Первый уровень 3

- Второй уровень 1

- Второй уровень 2

-- Товар 1

-- Товар 2

- Первый уровень 4

- Второй уровень 1

- Второй уровень 2

- Третий уровень 1

-- Товар 1

-- Товар 2

Т.е. добавить еще один уровень. Для этого необходимо продумать удобность и понятность меню каталога слева. Очень жду ваших предложений по реализации, важны кроссбраузерность, быстрота и красота.

Задача 2:

Добавить в админку возможность добавления\удаления\редактирования 4ех баннерных полей:

- в самом верху сайта

- перед подвалом

- после левого меню

- после правого меню

Задача 3:

Модификация "подвала". (если вы дочитали до сюда, в сообщении напишите мне " Прочитал:) ", ваши шансы получить это задание увеличатся )

Необходимо в админке добавить\отредактирвать имеющиеся возможности редактирования подвала.

- Редактирование копирайта

- редактирование баннерного поля под копирайтом

- Редактирование центрального блока

- Редактирование телефонов справа, причем внешний вид этого блока необходимо модифицировать (как мне нравится покажу при переписке)

ТРЕБОВАНИЯ:

1. Сроки очень краткие 1-2 дня

2. Высший преоритет пользователям с историей (отзывы, рейтинг, время на сайте)

3. Адекватная цена

4. пишите ВЫ мне, а не я вам (отклоняю однообразные copy-paste предложения)

5. Если мне понравится ваша работа, в будущем будут еще задания и проекты

6. Оплата WMZ, WMB, наличные в Минске

7. Предоплата возможна. И только пользователям с очень хорошей историей

БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН, если стучать будете сразу мне в ICQ: 200042077

Спасибо :)