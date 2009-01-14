Срочно - сделать 404 страничку и переадресацию

Есть сайт www.zakvaski.com

Недавно сделали его редизайн. в связи с этим поменялись адреса страничек.

На форумах и других ресурсахесть ссылки на старые адреса страничек.

Сейчас эти ссылки приводят к страничке с ошибкой.

Вот например старый адрес http://www.zakvaski.com/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=67

по нему вылазит ошибка 500, которая формируется джумлой

При этом переадрисация, настроенная в директадмине не работает. Похоже что джумла успевает подставить страничку с ошибкой до того, как произойдет переадресация.

То же самое с 404 страничкой.

Джумла выдает свою, на английском. А должна выпадать http://www.zakvaski.com/404.shtml

Мое предположение:

Джумла подставляет свои еррорпейджи. и делает это до того как сработает переадресация, указанная в настройках директадмина. Нужно убрать подстановку еррорпейджев и все будет ОК

Нужно это исправить.

Срочно

моя ася 469-565-419