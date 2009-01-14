Выпадающее меню в MODx

$5
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки194 просмотра
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Есть сайт на MODx с обычным статическим, горизонтально расположенным, меню.

Необходимо сделать так, чтобы меню стало выпадающим(некоторые пункты).

Подчеркиваю, что сайт на MODx, тоесть задание для тех, кто знает как это осуществить именно в данной CMS!

срочно))

оплата wmr.

MODX
15 лет назад
AlexT-777
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
serg-smirnoff
Два 
29 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$10
1 день
Огромная благодарность Сергею за качественно выполненную работу. То, что не могли сделать другие фрилансеры, Сергей с легкостью осуществил.
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