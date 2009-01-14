Выпадающее меню в MODx

- Нужно создать и связать с шаблоном модули отображения коротких новостей, вывод на главной странице последних новостей из выбранной категории. - Последние новости в вкартинках - Поиск по категориям - 3 Блока топ 5 новостей по разным критериям ...
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Есть сайт на MODx с обычным статическим, горизонтально расположенным, меню.
Необходимо сделать так, чтобы меню стало выпадающим(некоторые пункты).
Подчеркиваю, что сайт на MODx, тоесть задание для тех, кто знает как это осуществить именно в данной CMS!
срочно))
оплата wmr.
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