Создать пару модулей на DLE

Приветствую, нужно обновить версию форума до последней стабильной, и настроить безошибочную работоспособность форума проект - рок атрибутика http://rockbunker.ru/forum/index.php сейчас там проблема с регистрацией. и спамом в больших количествах стиль оформления нужно будет сохранить прошу вас упомянуть о опыте работы с ...