Ruzan

Рузанна Геворгян Ruzan

 
46 летАрмения/Ереван
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
den2607
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Вестка шаблона сайта под ShopCMS 2.0
Все выполнено на самом высоком уровне в точности с макетом качество и сроки выдержаны Рекомендую всем заказчикам!!! p.s. Таких исполнителей на фрилансе мало
Задача поставлено очень четко. Оплата прошла без задержек. Рекомендую.
Ответный отзыв
astroganov
42 годаИспания
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Изменить ЧПУ ссылок shopscript Smarty
Все сделано грамотно, приятно было работать, в будующих проектах обращусь обязательно. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Отличный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
Fredi
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Нужна помощь в вёрстке для ShopCMS
Огромное спасибо! Опытный, добросовестный исполнитель! РЕКОМЕНДУЮ!!!
Задачу вставляет четко и ясно. Работали без предоиплаты, и после работы сразу было оплачено. Рекомендую.
Ответный отзыв
ivan_boika
Беларусь
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Правки в магазин Shop-Script (скрипты, структура)
Надежный, добросовестный исполнитель. Рекомендую!