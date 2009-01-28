Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
15 лет назад
Все выполнено на самом высоком уровне в точности с макетом качество и сроки выдержаны Рекомендую всем заказчикам!!! p.s. Таких исполнителей на фрилансе мало
Ответный отзыв
Задача поставлено очень четко. Оплата прошла без задержек. Рекомендую.
$10
10 баллов
15 лет назад
Все сделано грамотно, приятно было работать, в будующих проектах обращусь обязательно. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую.
$20
10 баллов
15 лет назад
Огромное спасибо! Опытный, добросовестный исполнитель! РЕКОМЕНДУЮ!!!
Ответный отзыв
Задачу вставляет четко и ясно. Работали без предоиплаты, и после работы сразу было оплачено. Рекомендую.
$10
10 баллов
15 лет назад
Надежный, добросовестный исполнитель. Рекомендую!