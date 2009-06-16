Вестка шаблона сайта под ShopCMS 2.0

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок160 просмотров

Кроссброузерная верстка шаблона для ShopCMS 2.0 из PSD макета

скрин шаблона прилагается во вложении

Требования к исполнителю:

- обязательный опыт верстки под shopcms

- наличие портфолио верстки под shopcms

предложения со ссылкой на портфолио и ЦЕНОЙ оставляйте на проекте (то есть тут)

предложения без указания цены и сроков не рассматриваются

в случае положительного решения мы сами свяжемся с вами

16 лет назад
den2607
49 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Ruzan
48 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$100
3 дня
Все выполнено на самом высоком уровне в точности с макетом качество и сроки выдержаны Рекомендую всем заказчикам!!! p.s. Таких исполнителей на фрилансе мало
Задача поставлено очень четко. Оплата прошла без задержек. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Ruzan
48 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать под livestreet

    Задача - сверстать кроссбраузерно и валидно PSD макет под движок livestreet. открываю новый проект, так как ранее выбранный исполнитель не отвечает на сообщения в сервисе.

    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Натянуть шаблон на Scripto (используется Smarty)

    $20

    Имеется дизайн PSD и вёрстка на дивах HTML+CSS. Необходимо натянуть эту вёрстку на скрипт каталога Scripto 2.5 (scripto.ru), кое-что подправить. Scripto использует Smarty, так что вёрста много времени не займёт. Рассчитываю на ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Исправить верстку на скрипте адалт сайта

    $15

    Необходимо исправить верстку на скрипте адалт сайта! Предоставляю скрипт на котором одет дизайн, но отображается неверно! Необходимо исправить ошибки! В скрипте примерно 40 страниц Оплата WebMoney - ...

    MySQLPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доработка шаблона Joomla

    Сейчас стоит на парковочном домене - http://uizerspun.ru/ необходимо создать меню Биография Фотоархив Фильмография Награды Автограф Новости ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сделать сайт html+flash

    Сделать сайт html+flash сайт визитка меню и шапка с flash менее 10 стр, + нужно прикруть форму регистрации, т.е. человек заполняет ее и данные идут на указаное мыло предложения ...

    HTML
    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поправить кросбраузерность в ИЕ

    Поправить кросбраузерность в ИЕ http://armenavto.ru/ там вверху должен отображаться банер,а его нет и справа пустое пространство где банер в мозиле все нормально

    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Верстка сайта Стоматология

    $80

    Сверстать сайт кроссбраузерно, на дивах. Ширина - фиксированная. футер при недостаточном заполнении крепится к низу экрана. В аттаче - главная страница и одна внутренняя. Всего - 5 типов страниц. Всего - ...

    HTML-верстка45 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Изменить шаблон wordpress

    Добавить правую и левую колонки в шаблон с одной колонкой Демо шаблона: vostok.es/blog/ Указывайте пожалуйста цены и сроки сразу.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад