Вестка шаблона сайта под ShopCMS 2.0

Кроссброузерная верстка шаблона для ShopCMS 2.0 из PSD макета

скрин шаблона прилагается во вложении

Требования к исполнителю:

- обязательный опыт верстки под shopcms

- наличие портфолио верстки под shopcms

предложения со ссылкой на портфолио и ЦЕНОЙ оставляйте на проекте (то есть тут)

предложения без указания цены и сроков не рассматриваются

в случае положительного решения мы сами свяжемся с вами