Задача - сверстать кроссбраузерно и валидно PSD макет под движок livestreet. открываю новый проект, так как ранее выбранный исполнитель не отвечает на сообщения в сервисе.
Натянуть шаблон на Scripto (используется Smarty)
Имеется дизайн PSD и вёрстка на дивах HTML+CSS. Необходимо натянуть эту вёрстку на скрипт каталога Scripto 2.5 (scripto.ru), кое-что подправить. Scripto использует Smarty, так что вёрста много времени не займёт.
Рассчитываю на приемлемую цену, исполнителя будут определять его запросы, по конкурентным показателям. Если работа удовлетворит в полной мере – будут и другие заказы, в том числе и по Scripto и по Smarty.
В личку просьба не писать, под проектом оставлять время и стоимость. Ваше предложение скрывается, так что просьба писать подробности.
Оплата в рублях.
Выбранный исполнитель
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