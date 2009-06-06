Натянуть шаблон на Scripto (используется Smarty)

Имеется дизайн PSD и вёрстка на дивах HTML+CSS. Необходимо натянуть эту вёрстку на скрипт каталога Scripto 2.5 (scripto.ru), кое-что подправить. Scripto использует Smarty, так что вёрста много времени не займёт.

Рассчитываю на приемлемую цену, исполнителя будут определять его запросы, по конкурентным показателям. Если работа удовлетворит в полной мере – будут и другие заказы, в том числе и по Scripto и по Smarty.

В личку просьба не писать, под проектом оставлять время и стоимость. Ваше предложение скрывается, так что просьба писать подробности.

Оплата в рублях.