Натянуть шаблон на Scripto (используется Smarty)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок142 просмотра

Имеется дизайн PSD и вёрстка на дивах HTML+CSS. Необходимо натянуть эту вёрстку на скрипт каталога Scripto 2.5 (scripto.ru), кое-что подправить. Scripto использует Smarty, так что вёрста много времени не займёт.

Рассчитываю на приемлемую цену, исполнителя будут определять его запросы, по конкурентным показателям. Если работа удовлетворит в полной мере – будут и другие заказы, в том числе и по Scripto и по Smarty.

В личку просьба не писать, под проектом оставлять время и стоимость. Ваше предложение скрывается, так что просьба писать подробности.

Оплата в рублях.

CSSHTML
16 лет назад
Unicom
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
19 отзывов

Выбранный исполнитель

oceansymphony
Александр 
61 год
19 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

oceansymphony
Александр 
61 год
19 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

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