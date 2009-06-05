Подправить код

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка80 просмотров

Надо подправить код Joomla. Пишите 352 249 681

Joomla
16 лет назад
Ruslan289
Руслан 
44 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка темплайта под modx из макета в psd

    Верстка должна быть выполнена для цмс modx. Кроссбраузерная верстка с поддержкой всех основных браузеров. В верстке необходимо использовать таблицы css. Шапка (над меню) будет на флаше (он пока не ...

    CSSMODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Верстка страницы (тьюб)

    $50

    Кроссбраузерность Знание javascript Слово smarty знакомо и не пугает на старте одна страница, в дальнейшем сотрудничество если сойдемся по пожеланиям и возможностям сроки по традиции сжатые Лучше сразу приватным сообщением, ...

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Поправить вёрстку.

    Не красиво отображается раздел "Другие новости" под опубликовонными статьями. Нужно выделить этот блок, но в пределах общего дизайна сайта.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Psd->html

    $15

    Аську не штормить. Можно в приват. Бюджет не большой.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Верстка под MODx

    $50

    Сверстать диз под MODx. Работа должна быть сделана до понедельника. Другие CMS не предлагать. О дизайне: - есть рабочий флеш ролик (на него ориентир берем) - исходники в ...

    MODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Адаптация дизайна под cs-cart

    Требуется разрезка и адаптация дизайна под движек cs-cart. Движек использует шаблоны smarty.net Стоимость и сроки выполнения оставляйте в комментариях.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка макета под DLE

    Добрый день. Необходимо сверстать готовый PSD-макет в TPL (DLE). Имеются макеты страниц: главная, открытая новость, статичная страница, страница поиска, обратная связь. Нет необходимости верстать все 25 файлов дизайна DLE, ...

    DLEJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доработать шаблон Joomla 1.0.15

    $20

    Приветствую. Имеется шаблон под joomla 1.0.15, имеется макет psd, необходимо доработать шаблон и учесть все размеры. Размеры должны быть аналогичные как на макете. Доработка с учетом кросбраузерности. Шаблон который необходимо доработать ...

    Joomla
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад