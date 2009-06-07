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$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок399 просмотров

Аську не штормить. Можно в приват. Бюджет не большой.

HTML
16 лет назад
NarteArte
Андрей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

exegy
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$450
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Человек правильно аргументирует задачу на выполнение, лояльно относится если не выходит по срокам. Советую!

Заявки фрилансеров

exegy
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад