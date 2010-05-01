Приветствую. Имеется шаблон под joomla 1.0.15, имеется макет psd, необходимо доработать шаблон и учесть все размеры. Размеры должны быть аналогичные как на макете. Доработка с учетом кросбраузерности. Шаблон который необходимо доработать ...
Задачи для CSS технолога для Joomla и Smarty
Есть Joomla 1.5.10
Есть расширение для Joomla Auction Factory(Smarty).
Задача:
Порезать PSD макеты, написать CSS слои с последующей разработкой шаблона для Joomla 1.5. и Smarty.
Макетов не более 20-и единиц. Часть макетов для родного шаблонизатора Joomla, другие для Smarty.
Пример некоторых макетов - отправлю по запросу.
Требования:
1. Твердое знание CSS
2. Твердое знание архитектуры постройки шаблонов на Joomla и шаблонизатора Smarty.
3. Опыт работы с п.1 и п.2.
4. Связь ICQ/Skype
5. Наличие примеров работ.
Желательно и необязательно:
1. Сертификаты по CSS
2. Знание английского - возможно, необходимо будет почитать пожелания клиента.
3. Знание софта - компонента Auction Factory для Joomla.
Уважаемые фриласеры, публикуйте свои предложения.
Просьба, не писать в ЛС, ICQ и другие контакты.
Примечание.
Расширение для Joomla Auction Factory использует Smarty шаблонизатор, поэтому часть шаблонов необходимо будет писать для Smarty.
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