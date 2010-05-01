Задачи для CSS технолога для Joomla и Smarty

Есть Joomla 1.5.10

Есть расширение для Joomla Auction Factory(Smarty).

Задача:

Порезать PSD макеты, написать CSS слои с последующей разработкой шаблона для Joomla 1.5. и Smarty.

Макетов не более 20-и единиц. Часть макетов для родного шаблонизатора Joomla, другие для Smarty.

Пример некоторых макетов - отправлю по запросу.

Требования:

1. Твердое знание CSS

2. Твердое знание архитектуры постройки шаблонов на Joomla и шаблонизатора Smarty.

3. Опыт работы с п.1 и п.2.

4. Связь ICQ/Skype

5. Наличие примеров работ.

Желательно и необязательно:

1. Сертификаты по CSS

2. Знание английского - возможно, необходимо будет почитать пожелания клиента.

3. Знание софта - компонента Auction Factory для Joomla.

Уважаемые фриласеры, публикуйте свои предложения.

Просьба, не писать в ЛС, ICQ и другие контакты.

Примечание.

Расширение для Joomla Auction Factory использует Smarty шаблонизатор, поэтому часть шаблонов необходимо будет писать для Smarty.