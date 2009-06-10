Переверстать шаблон Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки215 просмотров

Имеется - действующий сайт на wordpress

Требуется:

1) по определенным причинам требуется переверстать шаблон с рукописного html+css на фреймворк 960.gs

2) внести еще некоторые изменения в дизайн - заголовки, оформление формы комментов и тп....

Оплата почасовая, работа будет отдана ТОЛЬКО человеку имеющему более 5 завершенных на 100% проектов на wordpress

CSSHTMLWordPress
16 лет назад
sunmax
Максим 
51 год
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Sephiroth
Эрик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
22 отзыва
16 лет назад
$50
3 дня
Работа (верстка) была сделан быстро и аккуратно, общение по делу, отчеты точны. Зашибенно!
Хороший заказчик, грамотно оценивает работу + своевременно оплачивает.

Заявки фрилансеров

Sephiroth
Эрик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
22 отзыва
16 лет назад

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