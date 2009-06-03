Редизайн сайта на Amiro

$120
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок128 просмотров

Необходимо установить новый дизайн сайта на готовый интернет-магазин. Исходники .psd имеются. Небольшие изменения в структуре товарных каталогов и настройка загрузки данных на сайт.

16 лет назад
redbrick
48 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка и программирование сайта под CMS-систему

    Киевскому рекламному агенству необходим человек для разработки программной части сайта. Верстка и программирование сайта под CMS-систему. Ссылки на портфолио и ориентировочные расценки высылайте по адресу: [email protected] Контактный телефон: 8 ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка простого макета

    $15

    Здравствуйте! Необходимо сверстать СЕГОДНЯ ДО 21 часа простой макет. Дивами, кроссбраузерно, валидно, согласно всем требованиям КАЧЕСТВЕННО. Профессионалы, оставляйте свои предложения. Ширина фиксированная, размеры как на примере www.changemoney.me

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сверстать 45 страниц

    Нужно сверстать 45 страниц, с 8-21 июня, желательно с возможностью прийти в СПб офис на мини-тренинг по проекту.

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нарезка PSD-макета (ULF)

    Общая информация о проекте -------------------------------------------------- HTML-верстка сайта + приладка верстки к нашему движку. Мы предоставляем Вам доступ к примеру верстки и примеру сайта. Надо нарезать несколько вариантов рабочей страницы (отличие только ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поправки в верстке

    Нужен человек, готовый заняться недочетами в верстке, работы бывают периодически, как с нуля, таки и в готовых сайтах Требования: ответственность, ежедневно быть в сети онлайн как минимум на пару часов, подробности при переписке.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доработка проекта на Джумле

    Нужно сделать раскладывающимся меню на проектк www.expromt.org аналогично как на www.wildtour.com.ua и покрасить форум (есть дизайн в жипеге и ПСД). проект реализован на жумле. стоимость и сроки?

    Joomla
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вёрстка макета для PHPSHOP

    Необходимо HTML-вёрстку макета перевести под внутренний код PHPSHOP. Некоторая часть работы уже сделана. ПО причине своей неопытности ищу помощи. Тут – dverimebel.ru/ уже проделанная работа. Ваши предложения.

    HTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка дизайна для сайта

    $100

    Необходимо сверстать сайт. Внимание - оплата происходит только по завершении всех работ. Экспериментов больше не будет.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка страниц сайта каталога мед. учреждений

    $13

    Необходимо выполнить блочную резинову верстку трех страниц сайта каталога мед. учреждений, соблюсти кроссбраузерность и валидность. Исходные: 3psd макета На выходе: 3 html , css , изображения ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад