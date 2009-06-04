Нужно сделать смену содержания блоков

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок167 просмотров

Нужно сделать смену содержания блоков техническое задание в приложение

16 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Tan4ik
38 лет
19 лет в сервисе
Была
13 лет назад
5 отзывов
16 лет назад
$5
1 день
Доволен сотрудничеством Радуют такие позитивные факты как: 1) скорость работы! 2) качество работы! 3) сроки и бюджет приемлемый! Очень приятно было сотрудничять надеюсь на плодотворное и долгое сотрдничество! Рекомндую!!!
Сотрудничать легко и приятно! Задача поставлена четко, все, что нужно, предоставлено сразу. +10

Заявки фрилансеров

Tan4ik
38 лет
19 лет в сервисе
Была
13 лет назад
5 отзывов
16 лет назад

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