Вёрстка макета для PHPSHOP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок159 просмотров

Необходимо HTML-вёрстку макета перевести под внутренний код PHPSHOP. Некоторая часть работы уже сделана. ПО причине своей неопытности ищу помощи. Тут – dverimebel.ru/ уже проделанная работа. Ваши предложения.

HTML
16 лет назад
stufford-den
Денис 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров