Тема для Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок244 просмотра

Есть PSD файл - Макет сайта

Из это psd файла вам нужно сделать полноценный растягивающийся динамический шаблон для Drupal6

ОБЯЗАТЕЛЬНО:

1. Указать стоимость сайта в РУБЛЯХ!!! (иначе ваше предложение не рассматривается)

2. Указать срок выполнения работы

3. Указать с помощью какой платежной системы вы хотите получить деньги!

Drupal
16 лет назад
atwooo
Роберт 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dark_kz
Дархан 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
16 лет назад
$100
4 дня
Работа была сделана в лучшем виде... Сроки и качество соблюдены... ВСЕ СОВЕТУЮ!
Задание понятное, человек очень культурный, а главное честный. Доволен сотрудничеством

Заявки фрилансеров

dark_kz
Дархан 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
16 лет назад