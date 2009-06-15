Имеется сайт на Joomla и каталоге SOBI2 (http://www.sigsiu.net/sobi2.html). Есть макет в .psd. Надо натянуть этот макет на сайт. Кто готов заняться - пишите мне в ...
Тема для Drupal
Есть PSD файл - Макет сайта
Из это psd файла вам нужно сделать полноценный растягивающийся динамический шаблон для Drupal6
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
1. Указать стоимость сайта в РУБЛЯХ!!! (иначе ваше предложение не рассматривается)
2. Указать срок выполнения работы
3. Указать с помощью какой платежной системы вы хотите получить деньги!
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