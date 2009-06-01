Создана тема для форума simplemachines.org. Html validator указывает на 15 ошибок которые надо исправить. Также будет необходимо посмотреть на верстку, а именно в ту сторону, как исправить сдвиг ряда рисунков в IE. ...
Верстка макета для Joomla
Имеется сайт на Joomla и каталоге SOBI2 (http://www.sigsiu.net/sobi2.html).
Есть макет в .psd. Надо натянуть этот макет на сайт.
Кто готов заняться - пишите мне в icq свою цену (в рублях) и email, куда я вышлю адрес сайта и макет для ознакомления.
Деньги плачу по Яндекс.деньги, когда работа будет выполнена. По отзывам здесь видно, что не обманываю.
Предпочтение отдаю ответственным людям, умеющим нормально общаться.
Заявки фрилансеров
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