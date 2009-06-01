Верстка макета для Joomla

Имеется сайт на Joomla и каталоге SOBI2 (http://www.sigsiu.net/sobi2.html).

Есть макет в .psd. Надо натянуть этот макет на сайт.

Кто готов заняться - пишите мне в icq свою цену (в рублях) и email, куда я вышлю адрес сайта и макет для ознакомления.

Деньги плачу по Яндекс.деньги, когда работа будет выполнена. По отзывам здесь видно, что не обманываю.

Предпочтение отдаю ответственным людям, умеющим нормально общаться.