Верстка макета для Joomla

  1. Биржа фриланса
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Закрыт29 заявок375 просмотров

Имеется сайт на Joomla и каталоге SOBI2 (http://www.sigsiu.net/sobi2.html).

Есть макет в .psd. Надо натянуть этот макет на сайт.

Кто готов заняться - пишите мне в icq свою цену (в рублях) и email, куда я вышлю адрес сайта и макет для ознакомления.

Деньги плачу по Яндекс.деньги, когда работа будет выполнена. По отзывам здесь видно, что не обманываю.

Предпочтение отдаю ответственным людям, умеющим нормально общаться.

HTMLJoomla
16 лет назад
Ultraspanker
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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