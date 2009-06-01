Сверстать

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок314 просмотров

Нужна табличная верстка

все требования стандартов.

подробности исполнителю

бюджет 500р

срок - несколько часов. (макет не особо тяжелый).

16 лет назад
smarteg
Антон 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
16 лет назад
$7
1 день
Быстро и качественно переверстал макет, буквально за несколько часов. Все отлично отображается и работает, спаисбо большое! Все без лишних вопросов, со знанием дела.
Отличный заказчик и веселый человек )) Все четко по договоренности. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
16 лет назад

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