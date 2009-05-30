Вёрстка шаблона под Wordpress

Надо сверстать шаблон и зделать с него тему для вордпресса. Есть исходники в PSD. Требуется чистый код под XHTML-Transitional.

Максимальный бюджет 50 у.е.

Предоплата по договорённости. Реализация проекта желательно быстрая, но это пункт не обязательный.