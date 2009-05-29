Сделать верстку на wp из шаблона psd Пишите обязательно цены, предпотение будет отдано лучшей цене все не сложно, только будет облачко в котором название заголовка от размера должно менять размер облачка макет ...
Доработка nagotovo.ru
Нужно:
1. правый блок регистрации разместить на отд. странице
2. вместо правого блока регистрации вставить новый. Макет есть.
3. Добавить стили шрифтов на все внутренние страницы. Макеты есть.
4. Добавить блок новостей.
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