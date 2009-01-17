ingvar123

Юрий Рощин ingvar123

 
47 летРоссия/Петрозаводск
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
FlightNeg
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Верстка сайта
Хороший заказчик, быстро ответил на уточняющие вопросы и так-же быстро оплатил.
Сделано все в срок и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв