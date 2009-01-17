Нужен специалист по программе Anylogic по разработке модели для диплома Все условия вышлю исполнителю.
Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
Закрыт
11 лет назад
Нужен специалист по программе Anylogic по разработке модели для диплома Все условия вышлю исполнителю.
Нужно сверстать все страницы сайта. psd файл есть. Срок 7-10 дней.
Нужно: 1. правый блок регистрации разместить на отд. странице 2. вместо правого блока регистрации вставить новый. Макет есть. 3. Добавить стили шрифтов на все внутренние страницы. Макеты есть. 4. Добавить блок новостей.
Нужно сделать 2 сайта по продаже курсовых, дипломов, рефератов. Все подробности по почте [email protected] или по аське 444539445 Юрий.