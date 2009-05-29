Выровнять картитку jpg по правому верхнему краю браузера, top=0px right=0px страница - html кроссбраузерность - firefox opera IE
Сделать верстку на wp (psd)
Сделать верстку на wp из шаблона psd
Пишите обязательно цены, предпотение будет отдано лучшей цене
все не сложно, только будет облачко в котором название заголовка от размера должно менять размер облачка
макет скину в лс интересующихся
P.S.
бюджет до 50 не значит ровно 50)
Требования:
1. Одна колонка фиксировання, вторая тянущаяся (шапка с фоном), в теле контент не тянется (фикс див)
2. Под все браузеры.
Теститься и устанавливаться будет на WP последней версии.
Верстать можно, как вам удобнее (дивы, таблицы).
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