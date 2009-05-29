Сделать верстку на wp (psd)

Сделать верстку на wp из шаблона psd

Пишите обязательно цены, предпотение будет отдано лучшей цене

все не сложно, только будет облачко в котором название заголовка от размера должно менять размер облачка

макет скину в лс интересующихся

P.S.

бюджет до 50 не значит ровно 50)

Требования:

1. Одна колонка фиксировання, вторая тянущаяся (шапка с фоном), в теле контент не тянется (фикс див)

2. Под все браузеры.

Теститься и устанавливаться будет на WP последней версии.

Верстать можно, как вам удобнее (дивы, таблицы).