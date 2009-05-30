Верстка макета и подключение CMS

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок299 просмотров

Необходимо сверстать несложный макет и подключить к нему CMS, чтобы можно было редактировать содержимое каждой страницы, которых будет 10 штук.

Верстка — «резиновая».

После верстки и подключения CMS необходимо залить сайт на хостинг.

Порядок работы:

1) верстка макета и подключение CMS

2) я тестирую сайт на вашем хостинге

3) после тестирования и внесения (по необходимости) поправок — провожу предоплату 50%

4) вы переносите сайт на мой хостинг

5) я перевожу остаток суммы

Сроки — необходимо все сделать к понедельнику (1 июня).

Предложения от студий не принимаются.

Оплата в WMR.

16 лет назад
work4time
Николай 
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ReDDoG
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$150
2 дня
На работу было отведено трое суток - справились за одни! Отзывчивый, корректный и оперативный фрилансер. Большое спасибо за выполненную работу! Буду обращаться в будущем.

Заявки фрилансеров

ReDDoG
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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