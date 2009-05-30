Нужно сверстать шаблоны для сайта на ABOCMS.ru Принимаются заявки на исполнение от специалистов имеюих опыт работы с этим движком, т.к. там помимо резиновой верстки должна быть выполнена настройка функционирования самого сайта. ТЗ отправлю ...
Верстка макета и подключение CMS
Необходимо сверстать несложный макет и подключить к нему CMS, чтобы можно было редактировать содержимое каждой страницы, которых будет 10 штук.
Верстка — «резиновая».
После верстки и подключения CMS необходимо залить сайт на хостинг.
Порядок работы:
1) верстка макета и подключение CMS
2) я тестирую сайт на вашем хостинге
3) после тестирования и внесения (по необходимости) поправок — провожу предоплату 50%
4) вы переносите сайт на мой хостинг
5) я перевожу остаток суммы
Сроки — необходимо все сделать к понедельнику (1 июня).
Предложения от студий не принимаются.
Оплата в WMR.
Выбранный исполнитель
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