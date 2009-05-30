Необходимо сверстать несложный макет и подключить к нему CMS, чтобы можно было редактировать содержимое каждой страницы, которых будет 10 штук.

Верстка — «резиновая».

После верстки и подключения CMS необходимо залить сайт на хостинг.

Порядок работы:

1) верстка макета и подключение CMS

2) я тестирую сайт на вашем хостинге

3) после тестирования и внесения (по необходимости) поправок — провожу предоплату 50%

4) вы переносите сайт на мой хостинг

5) я перевожу остаток суммы

Сроки — необходимо все сделать к понедельнику (1 июня).

Предложения от студий не принимаются.

Оплата в WMR.