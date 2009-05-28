Требуется верстальщик для выполнения ряда проектов. Верстка должна быть кроссбраузерная, валидная, резиновая, на слоях. а) разумные цены б) опыт работы в) пишите вашу ICQ/моб. связь ...
Починить меню в IE
Есть меню, которое правильно отображается в Firefox, но не работает в IE.
Нужно сделать чтобы работало в IE.
Работа простая и быстрая. Сделать нужно быстро.
Сайт http://webscutest.com/forum
денжер, адалт
Выбранный исполнитель
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