Починить меню в IE

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки180 просмотров

Есть меню, которое правильно отображается в Firefox, но не работает в IE.

Нужно сделать чтобы работало в IE.

Работа простая и быстрая. Сделать нужно быстро.

Сайт http://webscutest.com/forum

денжер, адалт

16 лет назад
ClusterStudio
Из 
73 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

geraubk
Генри 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
$7
1 день
Сделал качественно и в срок. Рекомендую.
Четкая постановка задания,оплата мгновенная. Остался доволен.

Заявки фрилансеров

geraubk
Генри 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
16 лет назад

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